Thalès : franche cassure des 111,6E information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 14:25









(CercleFinance.com) - Thalès matérialise une franche cassure des 111,6E (plancher du 29 mars puis des 10 et 23 juin) et cela pourrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 93,3E du 25 et puis des 89E du 24 février dernier, la zone des 92E qui coïncide avec la résistance du 27 juillet 2021.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -5.37%