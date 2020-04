Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : fournit à Motorola sa technologie eSim Cercle Finance • 20/04/2020 à 14:41









(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce lundi qu'il est le fournisseur de la carte SIM embarquée (eSIM) du nouveau razr de Motorola, premier smartphone pliable du constructeur. 'Permettant un précieux gain de place, l'eSIM ouvre la voie à une nouvelle génération d'objets connectés grand public tels que smartphones, appareils portés (notamment les montres connectées) ou PC', explique Thales. D'ici 2025, on estime à 589 millions le nombre de livraisons de smartphones équipés d'une eSIM.

