Thales : feuille de route dévoilée pour la stratégie ESG

(CercleFinance.com) - Thales a dévoilé aujourd'hui devant un parterre d'investisseurs et d'analystes financiers une nouvelle feuille de route en vue de se doter d'un futur 'bas carbone'. Pour cette première journée dédiée aux enjeux dits 'environnementaux, sociaux et de gouvernance' (ESG), le groupe technologique s'est engagé à atteindre 'zéro émission nette' dès 2040. Thales prévoit par ailleurs que 100% de ses nouveaux produits et services seront éco-conçus à horizon 2023. Concernant les questions liées à la diversité, le groupe s'est engagé à avoir, d'ici 2023, au moins 75% de ses comités de direction comprenant au moins trois femmes. A cette même date, les plus hauts niveaux de responsabilité dans l'entreprise devraient être occupés à 20% par de femmes Au-delà des thématiques ESG, Thales a souligné accélérer ses investissements dans la cybersécurité, un effort qui le conduit à anticiper un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros par an dans ce domaine d'ici 2025. A la Bourse de Paris, l'action Thales reculait de près de 1,2% mardi en milieu d'après-midi.

