Thales : feu vert à la criminalistique aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir obtenu, de la part du ministère de la Justice et de la Sécurité des Pays-Bas, l'autorisation d'opérer en tant que bureau d'enquête privé sur la fraude numérique dans ce pays, ajoutant ainsi la criminalistique à son portefeuille en cybersécurité. 'Thales est désormais en mesure d'aider les entreprises à obtenir justice, s'appuyant pour cela sur son immense expertise en cybersécurité et sur son réseau mondial d'experts en analyse forensique', déclare le groupe d'électronique français. La montée de la cybercriminalité s'accompagne d'un besoin croissant de mener des enquêtes criminelles juridiquement recevables. Selon les Nations Unies, son coût devrait représenter 5.200 milliards de dollars pour l'économie mondiale entre 2020 et 2025.

