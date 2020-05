Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thalès : fausse cassure des 68,18E ? Cercle Finance • 06/05/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - S'agit-il d'un cas flagrant de 'bear trap', c'est à dire de faux signal baissier lié à la cassure du double plancher des 68,18E des 15 et 24 avril ? Thalès a repris vers 64,6E (bien avant d'atteindre l'objectif des 63E) et remonte en 48H jusque vers 68,8E, refermant au passage le 'gap' des 68,08E du 30/04. La prochaine résistance se dessine vers 72,5E: c'est l'oblique baissière issue du zénith des 76,4E du 31 mars.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.68%