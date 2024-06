Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: étudie l'installation de data centers... en orbite information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) annonce les résultats 'prometteurs' de l'étude de faisabilité ASCEND (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty).



Lancée en 2023 et financée par la Commission européenne, cette initiative vise à étudier la faisabilité d'installer des data centers en orbite.



L'étude avait pour objectif de comparer les impacts environnementaux des data centers orbitaux avec les centres de données terrestres.



Les résultats indiquent que de telles infrastructures spatiales nécessiteraient le développement d'un lanceur dix fois moins émissif sur l'ensemble du cycle de vie.



De plus, la consommation d'eau nécessaire à leur refroidissement serait éliminée du processus, un atout majeur dans un contexte de sécheresse croissante.





Valeurs associées THALES 152,55 EUR Euronext Paris +0,39%