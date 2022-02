Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: étude de faisabilité pour PRISMA 2e génération information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 11:57









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir signé un contrat avec l'Agence spatiale italienne (ASI) pour réaliser une étude de faisabilité du système hyperspectral d'observation de la Terre PRISMA Seconde Génération (PSG).



D'une durée de neuf mois, l'étude de faisabilité adoptera une approche innovante pour soutenir le développement d'applications permettant une meilleure surveillance des ressources naturelles et atmosphériques.



A la tête d'un consortium comprenant Leonardo, Telespazio (autre coentreprise Leonardo-Thales), e-GEOS et SITAEL, Thales Alenia Space sera chargé de construire le nouveau satellite et d'assurer la conception du système de bout en bout.





