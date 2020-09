Thales : étape franchie pour le satellite Nigcomsat

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce ce vendredi avoir franchi une étape cruciale dans la fourniture de services de navigation par satellite dans la région de l'Afrique et de l'Océan Indien.

'L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) a initié la diffusion d'un signal SBAS (Satellite-Based Augmentation System) sur l'Afrique et l'Océan Indien, fournissant ainsi le premier service SBAS ouvert sur cette partie du globe via le satellite NIGCOMSAT-1R, géré et exploité par Nigerian Communications Satellite Ltd sous l'autorité du Ministère fédéral des Communications et de l'Economie numérique du Nigeria', explique le groupe.