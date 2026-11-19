Thales et Weststar renforcent leur coopération dans le spatial et la défense en Malaisie

Le groupe français a signé deux protocoles d'accord avec son partenaire malaisien pour explorer de nouvelles coopérations dans les communications par satellite, la défense aérienne et la cybersécurité.

Thales et Weststar entendent notamment développer des capacités spatiales souveraines répondant aux besoins des autorités gouvernementales et militaires malaisiennes. Le premier accord, conclu entre Thales Alenia Space (coentreprise détenue à 67% par Thales et à 33% par Leonardo) et Weststar, prévoit d'évaluer les besoins en missions satellitaires et d'étudier des solutions de télécommunications à double usage civil et militaire.

Le second accord porte sur les systèmes de défense aérienne et de lutte anti-drones, notamment les missiles et les roquettes, ainsi que sur les solutions de cybersécurité souveraines.

Ces accords prolongent une collaboration existante, notamment dans la fourniture de radars de surveillance aérienne GM400? et le soutien au système de défense antiaérienne ForceSHIELD destiné à la Malaisie.

Ce matin, le titre Thales progresse de 1,4% à Paris, autour des 229,5 EUR tandis que Leonardo avance de 1,7% à Milan.