Thales et Safran dopent le CAC 40

(AOF) - Emmanuel Macron a annoncé ce jour qu'une enveloppe de 400 milliards d'euros serait allouée au budget de l'armée française pour la période 2024-2030 dans le cadre de la future loi de programmation militaire (LPM), soit un budget en hausse d'un tiers. Au moment de cette annonce, Thales et Safran figurent parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Les deux groupes du secteur de l'aéronautique et de la défense gagnent respectivement 1,95% à 120,30 euros et 1,68% à 129,26 euros. Thales poursuit son mouvement haussier initié depuis début 2022.

Thales avait fini cette année-là en tant que plus forte hausse de l'indice CAC 40, avec un gain de 59,49%. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a vu son destin boursier être bousculé par le conflit en Ukraine.

Cette guerre de conquête, la première en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, et de haute intensité, a mis en lumière la nécessité d'augmenter fortement les dépenses de défenses. Non seulement, les armements consommés lors de cet affrontement russo-ukrainien sont importants/élevés, mais ils le sont bien plus que prévu.

Le titre Safran s'adjuge depuis le début de l'année 2023 plus de 10%. D'ailleurs, Thales et Safran qui font partie du GME (Groupement Momentané d'Entreprises) coordonné par NSE (spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie), ont remporté le marché Mercure de la Simmt (Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres).

D'une valeur maximum de près de 300 millions d'euros HT sur une durée de 7 ans, ce marché notifié le 16 décembre 2022, permettra au Ministère des Armées de répondre aux problématiques de gestion de la grande diversité de ses besoins en matière d'équipements des forces armées et de la nécessité de procéder à l'acquisition de matériels de manière réactive et flexible.

Ce marché porte sur la fourniture d'une large gamme de matériels, pièces de rechange, accessoires et prestations associées pour l'équipement du combattant, majoritairement via un nouveau système de catalogue électronique, qui facilitera grandement le processus de commande.