Thales et Intel collaborent pour renforcer la confiance dans l’informatique confidentielle

(AOF) - Thales annonce aujourd'hui une collaboration s'appuyant sur la plateforme Thales CipherTrust Data Security pour assurer la sécurité des données de bout en bout en utilisant l’informatique confidentielle et l’attestation de confiance soutenues par Intel Trust Authority. Cette collaboration permet aux clients des secteurs hautement réglementés de sécuriser les charges de travail et de protéger les données utilisées sur site et dans le cloud.

L'informatique confidentielle protège les données utilisées en effectuant des calculs dans un environnement d'exécution de confiance (TEE) basé sur du matériel cryptographiquement isolé. Le matériel cryptographique vérifiant le TEE est bien souvent géré par le fournisseur de cloud.

La solution complète de sécurité des données de Thales évite agilement cet écueil en mettant en œuvre la séparation des tâches et met le contrôle du matériel clé cryptographique entre les mains du client.

En utilisant l'attestation de confiance d'Intel, la plateforme CipherTrust Data Security de Thales garantit que les charges de travail sensibles ne sont jamais décryptées en dehors d'Intel TEE, Intel Trust Domain Extension (TDX) ou Intel Software Guard Extension (SGX).