Thales : Eross+, vers des engins spatiaux de service orbital

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du programme Horizon 2020, Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et ses partenaires, se sont vu attribuer par la Commission européenne un projet de préparation (phase A/B1) d'une démonstration d'un véhicule ' Servicer ' en orbite, prévue en 2026. BaptiséEROSS+, (European Robotic Orbital Support Services), ce nouveau projet sera conduit sous la responsabilité de Thales Alenia Space qui supervisera le système dans son ensemble. EROSS+ vise à développer une solution européenne de services en orbite afin de désorbiter des débris spatiaux, d'effectuer des manipulations robotiques, de prolonger la vie opérationnelle d'un satellite, ravitailler, inspecter etc. Alors que l'Homme prévoit d'établir à terme des bases sur la Lune, les technologies relatives à l'On-Orbit Servicing, seront d'un grand intérêt pour des missions de transport, de rendez-vous ou d'assemblage de différents éléments directement en orbite. Le projet débutera en février pour une durée de 24 mois, indique Thales.

