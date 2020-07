Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : entrée en production du radar Ground Fire Cercle Finance • 28/07/2020 à 14:45









(CercleFinance.com) - Thales annonce l'entrée en production à Limours (Essonne) du premier radar Ground Fire destiné notamment à être intégré au système Sol-Air de Moyenne Portée Terrestre de Nouvelle Génération (SAMP/T NG) de l'Armée de l'air française. 'Ce radar multifonctions entièrement numérique et muni de capacités anti-aériennes et anti-missiles de pointe, est capable de contrer un large spectre de menaces dont les missiles balistiques', explique le groupe d'électronique de défense. Doté d'une forte mobilité, tactique et aérotransportable, le radar Ground Fire se déploie en moins de 15 minutes et offre une couverture sur 360° en azimut, jusqu'à 90° en élévation, dans un rayon de 400km. Il a été commandé par la DGA en 2019.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.82%