Thales: en vert, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Thales gagne près de 3% à Paris, aidé par une analyse de Oddo qui maintient sa note neutre sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 134 à 137 euros.



Selon l'analyste, la valorisation du titre est juste et reflète les risques qui pèsent sur la croissance.



Pour Oddo, les problématiques de supply chain - que le management voit perdurer tout au long de l'année et de recrutements (même si la société dégage un certain optimisme dans sa capacité à embaucher 12 000 personnes) ainsi que l'environnement macro limiteront le potentiel de croissance en 2023.



Le broker table néanmoins sur une croissance organique de 6,9% en 2023 , dans le haut de fourchette de la guidance (de 4% à 7%) portée par la reprise de l'avionique et du spatial.



Dans ce contexte, Oddo a marginalement relevé ses estimations (+0.6%/0.4%/0.4% respectivement pour les BPA 2023/24/25) essentiellement pour refléter les conséquences de la meilleure génération de FCF et du redressement des taux d'intérêts sur les produits financiers.







