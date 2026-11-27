Thales en pourparlers pour acquérir une participation majoritaire dans Lumibird afin de s'assurer l'accès à la technologie laser

La société française de technologie laser Lumibird LBIRD.PA a annoncé vendredi avoir entamé des négociations exclusives avec le groupe de défense Thales TCFP.PA en vue de la cession d'une participation de 51,6 % détenue par son directeur général et actionnaire majoritaire, Marc Le Flohic.

L'action Lumibird a bondi d'environ 17% et celle de Thales a progressé de 2% en début de séance à Paris.

Le prix proposé s’élève à 30,10 € par action, incluant une distribution exceptionnelle de 11,34 € par action liée à la cession prévue de la division médicale de Lumibird à IPG Photonics IPGP.O , ce qui implique une valeur d’entreprise d’environ 440 millions d’euros (483 millions de dollars) pour le reste des activités de photonique de Lumibird.

À l’issue de cette acquisition de participation, Thales prévoit de lancer une offre publique d’achat simplifiée obligatoire sur les actions restantes de Lumibird, comprenant un retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies.

“La logique industrielle est solide”, ont déclaré les analystes de Portzamparc dans une note, ajoutant que cette opération permettrait à Thales de s’assurer un accès souverain à des composants laser critiques et de se positionner sur le marché des armes laser à énergie dirigée.

Basée en Bretagne, la division défense de Lumibird fournit des télémètres laser et des systèmes de désignation de cibles pour des plateformes militaires, notamment l’avion de chasse Rafale de Dassault Aviation AM.PA , ainsi que des technologies utilisées dans les applications de défense aérienne et de lutte contre les drones.

La prise de participation devrait être finalisée d’ici le deuxième trimestre 2027, sous réserve de la cession de la division médicale et des autorisations réglementaires.

L’opération proposée bénéficie du soutien unanime du conseil d’administration de Lumibird, qui rendra un avis motivé après avoir examiné l’avis d’équité émis par l’expert indépendant Finexsi, a indiqué Lumibird.

Cette acquisition prévue s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’expansion de Thales. En juillet, le groupe s’était engagé à racheter la participation de 35,5% détenue par la famille Gorgé dans le fabricant de drones sous-marins Exail Technologies EXA.PA , avec l’intention de lancer une offre publique d’achat obligatoire sur les actions restantes.

(1 dollar = 0,9107 euro)