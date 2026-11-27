Thales en passe de prendre le contrôle de Lumibird, entreprise spécialisée dans le laser

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le groupe français de hautes technologies de défense et d'aéronautique Thales a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives afin d'acquérir une participation majoritaire dans Lumibird, spécialiste du laser.

La proposition de Thales reviendrait à prendre le contrôle de 51,6 % du capital de Lumibird, précise le communiqué, avec une offre à hauteur de 30,10 euros par action. Mais l'acquisition n'interviendrait qu'à l'issue de la cession par Lumibird de sa branche médicale, qui doit intervenir d'ici la fin de l'année, et ne concerner que la branche photonique de l'entreprise bretonne.

A la suite de cette acquisition, Thales lancerait une offre publique d'achat simplifiée sur les 48,4 % de capital restant, au même prix, suivie d'un retrait obligatoire de la Bourse de Paris (Lumibird est cotée sur Euronext) si les seuils sont atteints.

La branche photonique de Lumibird "conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique", indique le communiqué.

Le prix par action proposé par Thales valorise l'activité photonique de Lumibird à environ 440 millions d'euros, précise le groupe dans son communiqué.

Avec cette acquisition, Thales affiche l'ambition de "poser les fondations d'une plateforme européenne dans la photonique". Selon le géant français de la défense, cette technologie joue "un rôle de plus en plus déterminant dans la souveraineté technologique", avec des applications concrètes telles que "la désignation de cibles, les communications inter-satellites ou encore les solutions de lutte anti-drones".

L'acquisition est prévue d'ici la fin du deuxième trimestre 2027, sous réserve notamment de la vente de la division médicale de Lumibird.

Le groupe, issu du rapprochement des groupes Keopsys et Quantel en 2017, emploie plus de 1.000 personnes à travers le monde, pour un chiffre d'affaires de 225,6 millions d'euros en 2025. La division photonique du groupe a réalisé 113,4 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, en forte croissance (+14,1 %).