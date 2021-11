Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : en négociations pour acquérir RUAG S&T information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - Thales annonce l'engagement de négociations exclusives concernant l'acquisition de l'activité Simulation & Entraînement de RUAG International (RUAG S&T) qui développe des technologies d'entraînement sophistiquées, destinées aux forces terrestres. Disposant de contrats à long terme, dont plusieurs en cours avec Armasuisse et d'autres clients majeurs, cette activité emploie plus de 500 personnes et devrait générer en 2021 un chiffre d'affaires de 100 millions de francs suisses (86 millions d'euros). Son implantation mondiale est complémentaire de celle de Thales T&S, avec des activités en Suisse, en France, en Allemagne et aux EAU. La transaction devrait être finalisée courant 2022, à l'issue de la procédure d'autorisation réglementaire.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.71%