Thales : en hausse, mais un analyste reste neutre

(CercleFinance.com) - Le titre Thales avance ce matin de +0,8%, alors que l'analyste Credit Suisse a confirmé sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, en attente des résultats du premier semestre. 'Nous nous attendons à ce que le premier semestre reflète un impact négatif significatif du COVID-19, dû à des dommages persistants aux activités liées à l'aérospatiale civile et à une baisse temporaire du niveau d'activité et de la productivité pendant la phase de confinement. Cela devrait entraîner une baisse des ventes de 12% (-19% au T2), avec un EBIT en baisse de 59% à 333 millions d'euros', estime le broker. Credit Suisse confirme ainsi son objectif de cours de 78 euros sur la valeur.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.22%