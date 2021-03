Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : en forte baisse, un analyste confirme son conseil Cercle Finance • 05/03/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - Le titre est en forte baisse alors que Credit Suisse ajuste son objectif de cours à 92 E (contre 90 E précédemment) et réitère son conseil à Surperformance. Credit Suisse estime le chiffre d'affaires, l'EBIT et le bénéfice par action de l'année 2020 ont été globalement conformes au consensus (respectivement +0%/+1%/+3% par rapport au consensus fourni par l'entreprise). Le FCF est cependant deux fois supérieur au niveau attendu par le marché (1 057 millions d'euros contre 529 millions d'euros selon le consensus). ' Nous ajustons nos prévisions pour une reprise plus lente dans l'aérospatiale civile (avionique et IFE) partiellement compensées par une amélioration du secteur de l'espace suite aux récentes victoires importantes annoncées par Thales (Galileo, Telesat et Satria en Indonésie). Cela nous amène à réduire de -4% notre BPA pour 2021e/2022e, avec un 2023e inchangé et une augmentation de 1 % en 2024e' indique le bureau d'analyses. ' Nous révisons également à la baisse notre FCF. Les prévisions pour 2021e sont à 1,13 milliard d'euros contre 1,28 milliard d'euros précédemment, pour refléter le retournement de la tendance de 2020 ' rajoute Credit Suisse.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -4.22%