Thales : en baisse, mais un analyste optimiste

(CercleFinance.com) - Le titre Thalès recule ce matin de -0,8% (la Bourse de Paris perdant, elle, -1,8%), même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, estimant que 'l'accélération de 2021 est bien en préparation'. 'L'objectif de croissance organique du CA compris entre 3 et 5% en moyenne sur 2019-2023 a été réitéré (après 0.8% en 2019 et 0.9%e en 2020) ce qui sous-tend une accélération marquée de la croissance à partir de 2021 avec une moyenne supérieure à 4.5%. Le momentum de prises de commandes crédibilise clairement cet objectif', apprécie Oddo BHF. Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 121 euros, pour un potentiel de hausse de +25%.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.68%