Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : en baisse limitée par une note d'analyste Cercle Finance • 05/03/2020 à 15:32









(CercleFinance.com) - Thales ne cède que 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris (-2,4% sur le CAC40), soutenu par Oddo BHF qui réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 121 euros sur le titre qu'il qualifie de 'valeur refuge'. Dans le résumé de sa note, le bureau d'études anticipe pour le groupe d'électronique pour la défense et les transports, une 'accélération des ventes dès 2021 garantie par un momentum de prises de commandes solide'. L'analyste en charge du dossier le considère comme 'relativement immunisée face au COVID-19'. Il souligne aussi 'l'expansion des marges en marche chez DIS' et 'une conversion cash sous-jacente toujours aussi solide'.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.43%