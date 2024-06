Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: émissions réduites pour les permis de réduire en G-B information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mardi qu'il avait mis au point une série de dispositifs ayant permis de réduire de plus d'un tiers l'empreinte carbone des permis de conduire du Royaume-Uni.



Dans un communiqué, le groupe français rappelle qu'il fournit depuis 2012 des permis de conduire en polycarbonate à l'agence britannique chargée des permis de conduire et des immatriculations des véhicules (DVLA).



Il fabrique également des cartes tachygraphes et des cartes de séjour pour les citoyens de l'UE devant justifier de leur droit de résider et de travailler en Grande-Bretagne.



En adoptant de principes d'éco-conception, Thales indique avoir réduit de moitié la taille des microcontrôleurs sans contact utilisés pour ces cartes, entraînant une réduction proportionnelle de leurs émissions de CO2.



Depuis 2018, Thales estime ainsi avoir réduit de plus d'un tiers les émissions de carbone associées aux 12 millions de cartes qu'il fournit chaque année à la DVLA.



Thales souligne que ses sites de production de cartes mettent l'accent sur les performances énergétiques en utilisant de l'électricité entièrement renouvelable qui représente plus de 70% de leur consommation d'énergie.



Ces améliorations ont permis à la société de réduire de plus de 80% les émissions de CO2 liées à la production depuis 2018.





