Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : émission obligataire de 700 millions d'euros Cercle Finance • 08/05/2020 à 07:15









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir réalisé une émission obligataire à taux fixe de 700 millions d'euros à huit ans assortie d'un coupon de 1%, destinée notamment à se substituer en partie à la ligne de crédit syndiquée de deux milliards d'euros conclue en avril dernier. Elle vient conforter la liquidité du groupe d'électronique, en maintenant sa flexibilité financière et en allongeant la maturité de ses financements. 'Le succès de cette offre confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe', commente-t-il.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.73%