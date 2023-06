Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: émet un emprunt obligataire de 500 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 09:56









(CercleFinance.com) - Thales a réalisé ce mercredi 7 juin, une émission obligataire à taux fixe de 500 millions d'euros à 6 ans assortie d'un coupon de 3,625%.



Cette émission vient refinancer l'émission obligataire de 2016 arrivée à échéance et permet par ailleurs de conforter la liquidité du Groupe, en maintenant sa flexibilité financière et en allongeant la maturité de ses financements.



Le succès de cette offre auprès des investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, noté A2 (perspective stable) par Moody's et A- (perspective stable) par S&P Global Ratings.



Le placement de cette émission a été dirigé par BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank, JP Morgan, Natixis et Unicredit.





