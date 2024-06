Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: DVR de l'AESA pour des opérations de drone information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir obtenu le premier rapport de vérification de conception DVR (Design Verification Report) attribué en Europe par l'AESA (agence européenne de la sécurité aérienne) pour les opérations de drone léger en conditions SAIL III (risques modérés).



Ce DVR mis en place en avril 2021 vise à assurer la sûreté opérationnelle des drones. Il renforce la position de Thales sur le marché émergent des drones civils et le fait avancer vers la certification de son drone UAS100 dans les conditions d'exploitation les plus exigeantes.



Les prochaines étapes de sa certification sont déjà engagées avec l'Agence européenne, et des campagnes d'essais en vol sont en cours, notamment par le biais d'un accord de coopération avec Centaurium UAS, filiale du groupe suisse Centaurium.





Valeurs associées THALES 157,70 EUR Euronext Paris +0,70%