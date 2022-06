Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: double interopérabilité pour le terminal TMA 6000 information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 09:34









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi que la Direction générale de l'armement (DGA) avait testé avec succès la conformité du TMA 6000, son terminal de transmissions de données militaires à très hauts débit.



Cet équipement - qui peut être déployé sur les avions de combat Rafale, mais aussi sur des porte-avions ou des frégates - répond ainsi la conformité du standard 'implémentation 2' établi pour les systèmes de transmission de données STANAG 7085 de l'OTAN.



La conformité du TMA 6000 au STANAG 7085 'implémentation 1' avait déjà été vérifiée par l'organisme de certification américain en 2014, ce qui signifie que l'équipement est désormais le premier et seul terminal de transmission de données conforme aux deux implémentations du STANAG 7085.



Cette double interopérabilité va permettre aux plateformes dotées du TMA 6000 de bénéficier d'une connectivité maximale dans les contextes interalliés/OTAN, que ce soit avec les plateformes américaines ou les plateformes européennes.



Le TMA 6000 est un terminal de transmission de données à vue directe fonctionnant dans la bande Ku qui permet de transmettre, en temps réel, les données collectées par les capteurs (vidéo, images, radar, électromagnétiques) installés sur les plateformes aéronautiques à destination des stations sol ou navales situées à plusieurs centaines de kilomètres.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -1.08%