Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : distingué pour ses brevets par Clarivate Cercle Finance • 27/07/2020 à 15:53









(CercleFinance.com) - Thales indique apparaître pour la septième fois dans le classement '100 Global Innovators' des entreprises les plus innovantes au monde en 2019, classement mondial publié par Clarivate qui récompense notamment la qualité de portefeuille de brevets. Ce classement prend ainsi en compte le nombre d'inventions, le taux de succès lié au nombre de délivrances, l'influence technologique et la couverture géographique pour protéger les différents marchés du groupe. Avec plus de 450 nouveaux dépôts de brevets chaque année, le groupe de hautes technologies déclare enrichir son portefeuille de 6.500 familles de brevets et plus de 23.000 brevets, et figure parmi les 10 principaux déposants de brevets par l'INPI.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -2.22%