Thales: dirige un programme spatial de services en orbite

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), indique avoir été sélectionnée par la Commission européenne afin de mener le programme EROSS IOD (European Robotic Orbital Support Services In Orbit Demonstrator) dédié aux services en orbite (On-Orbit Servicing).



L'idée du programme est de valider les technologies nécessaires aux futures opérations de robotique spatiale pour rendre l'utilisation de l'espace plus durable, en prolongeant la durée de vie en service des satellites, en

améliorant leurs performances et en réduisant les débris spatiaux.



Dans ce cadre, une première mission européenne de démonstration est prévue d'ici à 2026.



Thales précise que les véhicules spatiaux de service en orbite représentent, ces véritables 'dépanneurs de l'espace' représentent 'un véritable changement de paradigme pour le secteur spatial' puisque les futurs systèmes pourront être entretenus en orbite et continuer d'évoluer dans le temps.





