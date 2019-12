Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : Didier Le Boulc'h distingué Cercle Finance • 04/12/2019 à 15:43









(CercleFinance.com) - Thales annonce ce jour que Didier Le Boulc'h, Directeur de la stratégie et des solutions pour les télécommunications de Thales Alenia Space, a reçu le trophée de l'ingénieur manager lors de la cérémonie des trophées Ingénieur du futur organisée par l'Usine Nouvelle. '[Ce trophée] récompense un manager ayant réussi à insuffler une vraie dynamique dans ses équipes et à les entraîner dans un projet industriel', indique Thales.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.67%