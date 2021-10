Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : dévoile son nouveau radar compact GO20 MM information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 12:52









(CercleFinance.com) - Thales dévoile aujourd'hui le ' GO20 MM ', un radar à mode unique offrant des capacités de surveillance au sol et de l'espace aérien inférieur, assorties de performances exceptionnelles en matière de détection avancée des drones et de classification automatique des objectifs. Évaluer précisément la situation sur le champ de bataille permet de conserver un avantage tactique indéniable, notamment face au nombre croissant de drones et micro drones navigants en essaims. ' Face à la multitude de ces menaces, le GO20 MM offre une couverture 3D constante à 360° avec un temps de rafraîchissement inégalé ', soutient Thales. Compact et modulaire, le GO20 MM peut aisément être transporté et déployé par deux soldats en seulement 5 mn, précise Thales.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.11%