Thales: dévoile le projet Space Smart Factory à Rome information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space dévoile le projet Space Smart Factory. Au Technopôle Tiburtino de Rome, l'usine entièrement numérique de Thales Alenia Space emploiera des technologies d'avant-garde pour fabriquer des satellites.



La Space Smart Factory représente un investissement de plus de 100 millions d'euros, dont une partie provient de l'Agence spatiale italienne (ASI) au titre du Plan national de relance et de résilience (PNRR).



L'édifice abritera le Space JOINTLAB, un espace d'innovation et de travail collaboratif avec des PME et centres de recherche. L'usine de 21 000 m2 au total comprendra des salles blanches reconfigurables sur 5000 m2, des espaces de bureau et de coworking sur 1900 m2 et des zones de servitude.





