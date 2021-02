Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : développe un système de recommandation agricole Cercle Finance • 18/02/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Thales annonce que Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), conduit actuellement un projet en Espagne dont l'objet est de créer un nouveau système de recommandation agricole permettant une réduction de près de 25% du volume d'eau utilisé dans les cultures. Baptisé Morera, ce projet devrait être mis en service en 2023 et proposera une 'irrigation sur mesure pour chaque parcelle cultivée, basé sur l'imagerie satellite et l'intelligence artificielle, ainsi que sur une nouvelle génération d'instruments de télédétection miniaturisés et compacts, afin de répondre avec agilité aux besoins des utilisateurs'. Thales précise que l'initiative mobilise tous les acteurs de la chaîne de valeur afin de répondre aux besoins du secteur en termes de gestion des ressources dans le contexte du changement climatique

