Thales: développe la navigation par satellite en Afrique information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 12:52

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %) annonce unir ses forces à celles de l'opérateur Nigerian Communications Satellite Ltd. (NIGCOMSAT), à celles de l'Agence nigériane de gestion de l'espace aérien (NAMA) et au programme ANGA (Augmented Navigation for Africa) afin d'accélérer le développement du système d'augmentation satellitaire SBAS pour l'aviation en Afrique.



Suite à la diffusion d'un signal SBAS dans la région Afrique et Océan Indien depuis septembre 2020, les partenaires ont mené avec succès, le 1er février 2023, une série de démonstrations en vol à l'Aéroport international Nnamdi Azikwe d'Abuja (Nigéria).



L'objectif consistait à démontrer, en conditions réelles, l'efficacité de la technologie de navigation par satellite développée par le programme ANGA et à fournir de manière autonome des services SBAS sur tout le continent, afin d'augmenter les performances de positionnement fournies par le système de navigation par satellite GPS.