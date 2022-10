Thales: développe la cybersécurité avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 09:33

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé jeudi un nouveau partenariat avec Microsoft, pour proposer une offre conjointe de services renforcés de détection et de réponse aux menaces cyber au sein des environnements cloud en s'appuyant sur les solutions Sentinel et Defender de l'Américain.



Les services de détection et de réponse de Thales combinent ainsi l'expertise et les processus des Security Operations Centers (SOC) du groupe français avec les technologies de sécurité Microsoft.



Le but ? Fournir des services à haute valeur ajoutée aux équipes de sécurité et aux RSSI des administrations, des opérateurs et de toutes les entreprises du secteur privé. Cette nouvelle offre de service SOC est disponible sur la plateforme App Source de Microsoft.