Thales : développe des solutions de surveillance par drone

(CercleFinance.com) - Teréga,opérateur gazier accélérateur de la transition énergétique, et Thales, spécialiste des hautes technologies, signent aujourd'hui un accord portant sur la mise en oeuvre, par Thales d'une solution de surveillance du réseau de transport de gaz de Teréga au moyen de drones sur de longues distances. Ces solutions rendront possible la surveillance par drone de 50% de la partie du réseau de plus de 5000km de canalisations de gaz de Teréga. À terme, le développement de ce projet permettra de limiter l'usage des avions et hélicoptères aujourd'hui utilisés par Teréga, limitant ainsi l'impact environnemental et réduisant les coûts des opérations tout en augmentant la fréquence de la surveillance des infrastructures. Les premiers essais ont débuté mi-novembre 2020 sur des zones inhabitées.

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.13%