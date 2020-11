Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : développe des capteurs connectés avec Indra et FCMS Cercle Finance • 23/11/2020 à 11:39









(CercleFinance.com) - Thales, FCMS et Indra indiquent avoir reçu le feu vert de la France, l'Allemagne et l'Espagne, afin de développer des capteurs connectés, 'conçus pour répondre aux enjeux opérationnels des années 2040 tels que définis par les nations participantes'. Ces capteurs sont censés contribuer à assurer la supériorité du programme européen NGWS/SCAF (Next Generation Weapon System /Système de combat aérien futur), et son aptitude à opérer sans être détecté. Au nom des trois nations, la Direction générale de l'armement (DGA) a signé avec Indra, leader du consortium industriel, le contrat qui verra l'intégration des capteurs dans le cadre contractuel de la Phase 1. Cette phase qui porte sur l'étude de conception des capteurs doit durer douze mois, avec une prolongation possible de six mois, si nécessaire.

