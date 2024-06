Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: deuxième système de défense aérienne pour l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 09:26









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé vendredi soir qu'il allait fournir un deuxième système de défense aérienne à l'Ukraine afin d'aider le pays à protéger son territoire.



Le contrat, conclu sous l'égide du Ministère des Armées français et du Ministère de la Défense ukrainien porte sur un radar de surveillance aérienne, un système de communications radio, un centre de commandement et de contrôle, ainsi qu'un terminal portable d'allocation d'armes.



Thales souligne que ses technologies intégrées permettent de protéger contre tous les types de menaces sur la totalité de l'espace aérien, de la chaîne de décision à la détection, en passant par l'identification et la neutralisation.





