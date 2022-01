Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: deux satellites pour l'opérateur américain Intelsat information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 11:27









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, filiale de Thales, a annoncé mercredi avoir signé un contrat avec l'américain Intelsat prévoyant la fourniture de deux nouveaux satellites.



Ces deux appareils, baptisés Intelsat 41 et Intelsat 44, seront mis en service dans le cadre du lancement du premier réseau 5G mondial unifié défini par logiciel, précise la société dans un communiqué.



Ils doivent notamment permettre à Intelsat d'augmenter sa connectivité à haut débit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, notamment pour les services commerciaux et gouvernementaux de mobilité.



La société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%) souligne que les deux satellites seront basés sur la ligne de produit 'Space Inspire', qui permet la reconfiguration transparente des missions et l'ajustement instantané en orbite 'à la demande'.





