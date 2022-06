Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: deux nouveaux outils lancés à Eurosatory information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - Thales a présenté lundi à l'occasion du salon de l'armement Eurosatory de Paris deux nouveaux produits destinés aux forces armées.



Le groupe de défense, de sécurité, d'aéronautique et de services de hautes technologies a tout d'abord levé le voile sur un nouveau

système de formation tactique et de simulation basé sur l'intelligence artificielle.



Cette solution comprend un outil portable d'analyse permettant d'enregistrer les tirs et les données relatives aux armes à feu, notamment grâce à des vidéos, tandis que l'apport de l'intelligence artificielle génère des indicateurs et des rapports qualitatifs en temps réel.



Au-delà de garantir la sécurité des sessions, ce produit permet aussi de réduire les coûts associés à l'entraînement, explique Thales dans un communiqué.



Le groupe a également fait part du lancement de VisioLoc, un outil de géolocalisation destiné aux combat de haute intensité capable d'extraire des coordonnées précises, y compris sans signal satellite.



Embarquée dans des jumelles, cette technologie dédiée aux chefs de peloton et de section propose une mise en place inférieure à quatre minutes sur trépied ou à la main, avec des équipements portables de moins de trois kg.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.02%