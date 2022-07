Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: deux nouveaux contrats pour les trains à Vancouver information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 16:22









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que TransLink lui a attribué deux nouveaux contrats pour équiper les nouveaux centres de contrôle des opérations OCC2 et dépôt automatisé OMC4 avec sa technologie de gestion des trains SelTrac TM.



Ces deux nouvelles installations sont des éléments clés du programme d'expansion ferroviaire de TransLink, nécessaire pour soutenir le projet d'extension du système SkyTrain jusqu'en 2045 et au-delà.



Cette initiative permettra de mieux desservir les voyageurs qui transitent par la métropole de Vancouver, avec un système ferroviaire qui passe de 80 à 106 km, soit 22 km de plus à l'horizon 2028, avec 41 nouvelles rames mises en service fin 2027.



' Nous capitalisons sur un partenariat vieux de 35 ans pour soutenir la vision d'avenir de TransLink en matière de transport au sein de Metro Vancouver ' - a déclaré Alcino De Sousa, vice-président et directeur général, Thales Urban Rail Signalling.





