Thales : des voyages plus sûrs et sains avec 'Ready to Fly'

(CercleFinance.com) - Thales présente 'Ready to Fly', un bouquet de solutions visant à aider les compagnies aériennes à retrouver la confiance des passagers pendant la crise mais également dans un monde post-pandémie. Ready to Flypermet notamment aux passagers d'utiliser leur téléphone ou tablette personnelle pour naviguer sur le système de divertissement à bord. De son côté, l'équipage peut aussi recueillir des informations, recevoir des notifications et contrôler la cabine depuis une tablette ou un téléphone personnel sécurisé. Ready to Fly permet donc de réduire les contacts physiques, les files d'attente à bord et de renforcer la désinfection des cabines, assure Thales. 'Ready to Fly apporte de multiples innovations qui améliorent le bien-être en cabine tout en offrant la meilleure expérience possible aux passagers', résume Neil James, Vice President des ventes chez Thales InFlyt Experience.

