Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : des systèmes de navigation sécurisés avec CS GROUP information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 15:39









(CercleFinance.com) - Thales annonce un partenariat avec CS GROUP, spécialiste des systèmes critiques intelligents cyberprotégés, afin de proposer un système de navigation performant, résilient et cybersécurisé au profit des bâtiments de surface des Marines. Ce système comprend une centrale inertielle TopAxyz reconnue pour ses performances dans l'environnement de l'aviation civile avec plus de 20 millions d'heures de fonctionnement. Décliné pour l'univers naval, il a d'ores et déjà prouvé son efficacitéopérationnelle dans le contexte de la navigation maritime après avoir été intégré en moins d'une journée à bord d'un navire militaire par CS GROUP. Ce système doit permettre aux matins d'assurer leurs missions dans un climat de cyber agression et de guerre électronique, comportant de forts risques de brouillage et leurrage des solutions de radio navigation (GPS).

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.82%