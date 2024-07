Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: des stations Syracuse IV pour l'armée française information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - Thales annonce la commande de nouvelles stations de communication par satellite Syracuse IV destinées aux véhicules blindés Serval de l'armée de terre française.



La Direction Générale de l'Armement (DGA) a en effet notidié Thales du marché Neptune visant à fournir une trentaine de stations de communication par satellite bi-bandes X et Ka.



Celles-ci apporteront des noeuds de communications tactiques OTP (on the pause) SatCom haut débit de dernière génération dans le cadre du déploiement des systèmes d'information et de communication de l'Armée de Terre.



Ces stations permettront aux forces armées françaises de disposer de moyens de communication interarmées par satellites sécurisés, à haut débit et protégés 'quelles que soient les menaces' (interférence, brouillage, attaques cyber...), assure Thales.







Valeurs associées THALES 154,20 EUR Euronext Paris 0,00%