Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: des capacités de production renforcées à Herstal information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Thales indique inaugurer une chaine d'assemblage afin de quintupler la production de roquettes guidées laser de calibre de 70mm sur son site d'Herstal, en Belgique, de façon à participer au renforcement des capacités munitionnaires des forces armées en Europe.



Il s'agit ainsi d'une étape majeure d'un plan d'investissements de plus 20 millions d'euros lancé en 2023 et accéléré grâce au soutien du gouvernement belge ainsi que de l'Union Européenne au travers du plan 'Act in Support of Ammunition Production' (ASAP).



Concrètement, la capacité de production des roquettes guidées va passer de 1.000 à 5.000 d'ici 2025. Offrant un niveau d'interopérabilité élevé, la roquette de 70mm répond aux standards OTAN et est actuellement utilisée sur les théâtres d'opérations en Ukraine.





Valeurs associées THALES 152,10 EUR Euronext Paris +0,07%