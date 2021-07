Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : des achats en ligne à 30.000 pieds d'altitude Cercle Finance • 08/07/2021 à 14:34









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé jeudi s'être associé à la start-up Airfree en vue de permettre à Singapore Airlines de proposer des achats en ligne en direct à bord de ses avions. Selon les termes du partenariat, KrisShop - la boutique en ligne de Singapore Airlines - va être intégrée au système multimédia de bord connecté de la compagnie, qui a été développé par Thales. Entré en service le mois dernier, ce service d'achat intégré au siège doit être progressivement déployé sur certains Airbus A350 du transporteur singapourien. Les passagers peuvent se faire livrer leurs achats à leur domicile ou durant un vol ultérieur, qu'il s'agisse d'une correspondance ou d'un vol retour. En 2019, Thales et la start-up parisienne Airfree avaient conclu un partenariat visant à fournir aux compagnies aériennes une nouvelle source de revenus via la mise en place de plateformes d'e-commerce.

