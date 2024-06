Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thalès : décroche de -6%, sous 154,5E information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 14:29









(CercleFinance.com) - Thalès décroche de -6% et enfonce nettement le support des 154,5E (du 9 au 25 avril), s'exposant ainsi à une correction jusque sur 151E (ex-zénith du 5 et 6 février... mais il existe un sérieux risque de glissade jusque vers le 'gap' des 138,6E du 4 mars.





Valeurs associées THALES 151.70 EUR Euronext Paris -5.83%