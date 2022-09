Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: décisions du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Thales, réuni le 29 septembre 2022 sous la présidence de Patrice Caine, a décidé de verser un acompte sur dividende ordinaire de 0,70E par action au titre de l'exercice 2022 en cours.



Le groupe annonce également la nomination d'Emmanuel Chiva, Délégué général pour l'armement, au conseil d'administration de Thales en qualité de représentant de l'Etat au titre de l'action spécifique. Il a été nommé en remplacement de Joël Barre.





