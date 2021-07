Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 11:07









(CercleFinance.com) -Thales gagne 1% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 97 à 102 euros, dans le sillage d'une remontée de ses estimations 2021 après des résultats semestriels jugés solides. 'Le titre offre toujours un profil très attirant avec une croissance vigoureuse traduite par un TMVA 2021-24 des BPA de 10,3%, une génération de cash solide avec un FCF yield de 6,8% en 2022 et une valorisation séduisante', juge l'analyste.

Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.61%