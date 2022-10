Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: croissance organique de 6% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 07:53









(CercleFinance.com) - Thales fait part d'un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, en croissance organique de 6,4% (+9,6% au total), ainsi que de prises de commandes de 15,4 milliards, en hausse organique de 41% (+45% au total).



Le groupe d'électronique précise que cette croissance, réalisée malgré les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et la situation géopolitique, a été tirée tout particulièrement par la dynamique des activités d'identité et de sécurité numériques (DIS, ex-Gemalto).



Thales anticipe désormais pour l'ensemble de l'année une croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette fixée en juillet (entre +3,5 et +5,5%) et confirme viser une marge d'EBIT entre 10,8 et 11,1%, en hausse de 60 à 90 points de base.





