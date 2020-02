Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales : création d'un laboratoire de recherche en IA Cercle Finance • 07/02/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - EDF, Thales et Total annoncent la création d'un nouveau laboratoire de recherche en Intelligence Artificielle (IA), dirigé de manière collégiale, comme premier jalon de la mise en oeuvre du manifeste pour l'IA au service de l'industrie signé le 3 juillet dernier. À travers ce premier laboratoire commun, les trois groupes cherchent à développer des technologies en IA, adaptées aux besoins des systèmes critiques industriels, qu'il s'agisse de systèmes aéronautiques embarqués ou d'installations de production d'énergie. 'Situé en plein coeur d'EDF Lab, à Saclay, le laboratoire s'appuie sur la proximité géographique des équipes de recherche des industriels, et sur l'un des meilleurs écosystèmes académiques et d'innovation mondiaux', soulignent-ils.

